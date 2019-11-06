Frosinone, Laboratori“ Brunelleschi”: il Comune attiva la variante urbanistica
06/11/2019
L’amministrazione comunale, a seguito dell’istanza presentata dalla Provincia di Frosinone inerente al permesso di costruire in deroga al vigente PRG per l’ampliamento dell’Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “Brunelleschi” (per la realizzazione di nuovi laboratori delle aree di pertinenza del plesso, di proprietà provinciale), ha pubblicato, mediante il settore pianificazione territoriale e ambiente, un avviso pubblico ad hoc. È infatti ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d’uso previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico (art. 14 del DPR 380/2001).
L’avviso rimarrà pubblicato per 15 giorni: nel medesimo periodo, entro il termine perentorio del 20/11/2019, possono essere presentate osservazioni e documenti al protocollo generale dell’Ente, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected]; il Consiglio comunale procederà, quindi, alla deliberazione. I soggetti interessati potranno, nel suindicato periodo, visionare liberamente gli atti del procedimento presso lo Sportello Unico per l’edilizia, nei consueti orari di apertura al pubblico: sede di Via Armando Fabi, 129-131, piano primo, nei giorni di mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Il responsabile del procedimento è l’arch. Elio Noce, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente.
