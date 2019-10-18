Frosinone, La Notte Bianca della Cultura e della Musica con più di 40 eventi
A Frosinone, una notte con la cultura e la musica per incontrarsi, divertirsi, fare shopping. Sabato 19 ottobre, dalle 20, l'amministrazione comunale ha organizzato la Notte Bianca della Cultura e della Musica. Il sindaco, Nicola Ottaviani, ha voluto coinvolgere nella manifestazione gli istituti e le associazioni che sono maggiormente impegnati nella promozione della cultura e dell'arte all'interno del territorio comunale. La Notte Bianca, realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio "Refice" di Frosinone, con l'Iis Bragaglia e il supporto di Coldiretti (che metterà a disposizione dei visitatori, nel parcheggio della stazione di valle dell’ascensore inclinato, gli stand di prodotti a km 0), si terrà in via Minghetti, corso della Repubblica, largo Turriziani, via Fratelli Bragaglia, piazza Valchera, via Aldo Moro e Parco del Matusa. Arte, dj set, concerti, truccabimbi e animazione, mostre fotografiche, laboratori, animazione, shopping, visite guidate al campanile a cura della Pro Loco e la speciale notte al Museo comunale, in cui i bambini, come accade in numerose città del mondo, muniti di sacco di pelo, potranno trascorrere la notte nella struttura (massimo 20 bambini: prenotazioni all’indirizzo [email protected]). In scaletta anche una speciale caccia al tesoro a cura del Ced comunale. Al Matusa si ballerà al ritmo delle sonorità disco dalle 22; qui, saranno di scena stand Fiab, oltre a kick bike, percorsi in monopattino e mountain bike, stand della Croce Rossa con dimostrazioni pratiche di assistenza e soccorso; l’Unione Italiana Ciechi sarà presente con una postazione. Il cinema teatro comunale Nestor sarà aperto con proiezioni per tutta la notte a prezzo ridotto; il comando di Polizia Locale, invece, proporrà in largo Turriziani un percorso di educazione stradale per i più piccoli; in piazzale Vittorio Veneto sarà allestita una giostra d’epoca, alla presenza di Nonno Cipollone (spettacolo clown); sarà proiettato anche un video e saranno distribuiti gadget e gift card delle attività commerciali Autografi, Le Terrazze, Mad, Modernist, Leone, Medici, Polo nord, Elleti, Teglia d'autore, Bar Elite, Montoni, Oro&idee, Offidani. Alla biblioteca Turriziani si terranno, dalle 21, letture… musicali con l’esibizione di Massimiliano Testa e quella dei ragazzi del liceo musicale IIS Bragaglia. L’associazione Fotografi Ciociari sarà in corso della Repubblica con l’esposizione delle proprie opere. L’arte sarà la protagonista delle iniziative anche della Galleria Evangelisti (via Aldo Moro) e del Centro InterArte Pubblica e Popolare (corso della Repubblica), mentre il Camef permetterà ai visitatori di ammirare auto d’epoca (corso della Repubblica). Dj set o musica dal vivo per Betto e Old Town (piazza Valchera/via Angeloni), Elleti e Polo Nord (largo Turriziani) e, in via Aldo Moro, per Peccati di stile, Shake bar, Caffè Moro, enoteca Celani (che ospiterà il cantautore Emanuele Zolli), J’Aimè, Sellari telefonia (ospiti gli Ica Brothers), 4Sylo (con il nuovo punto vendita) e Il Buchetto. Letture ad alta voce a cura di Antonella Fiorini al Punto Einaudi di corso della Repubblica; fumetti e giochi di carte collezionabili in via Minghetti da Multiverso. Esposizioni d’arte da Jacoboni 401, Mariani e Antonacci (opere degli allievi dell’Accademia di Belle arti), da Moca osteria (Milo Lockett) e Umami (Pentastrattismo); mostre fotografiche ed esposizioni anche da Interno 36 (via del Plebiscito). Da Dettagli, in via Minghetti, installazione dei ragazzi dell’Accademia e sfilata; passerella anche per le proposte per i bambini per Baby Lu in collaborazione con Parrucchiere Vincenzo Olchi in via Aldo Moro. Otovision proporrà musica e la mostra di Eleonora Pusceddu; degustazioni al bar Tucci e alla Taverna (via Minghetti); menu speciali per Mediterranea in via Arno, Prasline in via fratelli Bragaglia e Osteria Santa Lucia in corso della Repubblica. Karaoke alle Terrazze e alla saletta di corso della Repubblica. Dimostrazioni e sconti dedicati da Gallo eBike e Vittoriano Centola. Salvati moda presenterà la nuova collezione. Nella piazza “Magnolia” spazio al duo musicale Enola Gay e al cabarettista (Colorado, Seven show…) Roberto Ranelli. Il rock dei Gardenya sarà in in piazza Cervini, mentre in Piazza Valchera, Via Angeloni, Via Fratelli Bragaglia, Corso della Repubblica (a cura di Betto, Piadineria da Domenico, Prasline, Velvet, l’Immobiliare, Antica caffetteria del corso, Tabaccheria Staccone Giorgia, I Bambini di Gio, Farmacia del corso, Monsignor, Hao Hao Chao Shi, Parrucchiere Bernardi, Caffetteria Montresor, Ottica Mauro, Angolo Verde) saranno presenti giocolieri, musica rock e cantautorato con Daniele Campagiorni, Sergio e Zak, Pierluigi Paniccia; musica itinerante con il ritmo del gruppo sambarato. Sono tantissimi, dunque, gli eventi previsti nel corso dell'iniziativa che divertirà e coinvolgerà famiglie, anziani, bambini, giovani, permettendo loro di vivere la città in modo diverso dal solito, grazie a un'opportunità di condivisione e aggregazione che attirerà visitatori da tutta la provincia. L'elenco aggiornato degli eventi, in tempo reale, può essere consultato su www.comune.frosinone.it.
