Frosinone, La Festa della Scuola e della Costituzione

18/10/2019

Frosinone, La Festa della Scuola e della Costituzione
Si terrà sabato 19 ottobre, dalle 9.30, presso il Parco del Matusa, l’ottava edizione della Festa della Scuola e della Costituzione, istituita nel 2012 dall’amministrazione Ottaviani per promuovere la cultura dell’aggregazione tra gli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo che, ogni anno, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, sottolineano, con la lettura di uno o più articoli della Costituzione, il valore dell’Atto fondamentale della Repubblica italiana. Il tema che sarà affrontato sabato e che sarà anche oggetto delle rappresentazioni artistiche e musicali degli studenti sarà quello illustrato dagli articoli 32 e 33 del Dettato Costituzionale. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, recita l’articolo 32. “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi", stabilisce invece l’articolo 33, qui estratto.
La festa della Scuola e della Costituzione - ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - rappresenta un momento di forte coesione sociale tra gli studenti e le famiglie delle scuole del capoluogo. La possibilità di sviluppare una riflessione, ogni anno, su uno o più articoli del Dettato costituzionale, inoltre, incoraggia ed aiuta gli studenti ad approfondire lo studio della Carta fondamentale, frutto di una sintesi tra le diverse impostazioni culturali e politiche del 1948, ancora attuali, e diritto vivente del Paese, patrimonio di una nazione e di un popolo intero.
Fonte: Comune di Frosinone 
