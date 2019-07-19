Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Prestanome al “soldo” dei malavitosi: possedeva oltre settanta auto di proprietà

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Prestanome al “soldo” dei malavitosi: possedeva oltre settanta auto di proprietà
A seguito di una densa  attività investigativa iniziata  circa sei mesi fa quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone in una piazzola di sosta nel tratto di competenza autostradale,  contravvenziona un’auto che parcheggiata non risultava da ricercare, ma era sprovvista di copertura assicurativa, gli  operatori nel redigere il relativo verbale,  procedevano ad accertamenti circa il proprietario del veicolo che risultava essere R.P.G. di anni 32, nato a Salerno, ma residente in provincia di Rovigo. Lo stesso  risultava intestatario di ben 77 altri veicoli, la maggior parte dei quali sprovvisti di assicurazione e revisione; inoltre, attraverso le interrogazione dei numeri di targa, emergeva che ogni qualvolta  che i veicoli venivano fermati  e  controllati, alla guida vi erano rom o cittadini extracomunitari, con precedenti per reati contro il patrimonio o simili, se non quando  gli occupanti all’ALT ingaggiavano sparatorie con  le Forze dell’Ordine. Tutti gli elementi inducevano gli inquirenti a  considerare R.P.G  un prestanome al “soldo” dei malavitosi, supportato dal fatto che presso l’INPS, lo stesso non risultava  svolgere alcuna attività lavorativa e  di conseguenza non aver percepito alcun reddito negli ultimi cinque anni. Alla luce di ciò, tutti i mezzi venivano radiati d’ufficio, con l’inserimento presso la Banca Dati per  la ricerca/rintraccio  al fine di procedere al sequestro amministrativo dei veicoli, ritiro delle targhe  al fine di impedirne l’ulteriore improprio utilizzo.

Fonte: Questura di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Festival Conservatori: fine settimana tra gara e ospiti

Articolo Successivo

ASL Frosinone: in via di risoluzione la carenza di personale medico

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021