ASL Frosinone: in via di risoluzione la carenza di personale medico

La problematica relativa alla carenza del personale medico è in via di risoluzione: con deliberazione n. 1316 del 28.6.2019 è stata conclusa la procedura per il reclutamento di 9 dirigenti Medici anche per le esigenze del Pronto Soccorso “” di Frosinone (concorso bandito per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25.1.2019). I 9 vincitori, con un ulteriore ampliamento di altri 2 Medici, sono già stati convocati per la stipula dei relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’immissione in ruolo risulta imminente.

Fonte: ASL Frosinone