Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

ASL Frosinone: in via di risoluzione la carenza di personale medico

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
ASL Frosinone: in via di risoluzione la carenza di personale medico
La problematica relativa alla carenza del personale medico è in via di risoluzione: con deliberazione n. 1316 del 28.6.2019 è stata conclusa la procedura per il reclutamento di 9 dirigenti Medici anche per le esigenze del Pronto Soccorso “Spaziani” di Frosinone (concorso bandito per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25.1.2019). I 9 vincitori, con un ulteriore ampliamento di altri 2 Medici, sono già stati convocati per la stipula dei relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’immissione in ruolo risulta imminente.

Fonte: ASL Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Prestanome al “soldo” dei malavitosi: possedeva oltre settanta auto di proprietà

Articolo Successivo

Cassino e Ceprano: sospensione del servizio idrico per il giorno 22 luglio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Capelli sottili: cosa accade a chi ha la chioma troppo fragile?

Capelli sottili: cosa accade a chi ha la chioma troppo fragile?

04/06/2020

Erbe officinali: quali effetti su chi le usa per curarsi?

Erbe officinali: quali effetti su chi le usa per curarsi?

03/06/2020

La rapa rossa fa bene? La risposta dei nutrizionisti

La rapa rossa fa bene? La risposta dei nutrizionisti

01/06/2020