Frosinone, In corso gli interventi sui marciapiedi

L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Fabio Tagliaferri, sta proseguendo nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai marciapiedi, su tutto il territorio del capoluogo. Gli operai comunali sono attualmente al lavoro sugli spazi lungo via Casilina e via Calvosa. Il cronoprogramma degli interventi, che andrà avanti per tutta l’estate, interesserà, successivamente, via de Carolis e l’area in prossimità del civico cimitero. Il rifacimento e la riqualificazione degli spazi di transito pedonale rientrano nell’ambito delle attività dell’amministrazione volte ad implementare la sicurezza dei cittadini e il decoro del contesto urbano del capoluogo.

Fonte: Comune di Frosinone