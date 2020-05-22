Caricamento...

Frosinone, In corso gli interventi sui marciapiedi

22/05/2020

L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Fabio Tagliaferri, sta proseguendo nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai marciapiedi, su tutto il territorio del capoluogo. Gli operai comunali sono attualmente al lavoro sugli spazi lungo via Casilina e via Calvosa. Il cronoprogramma degli interventi, che andrà avanti per tutta l’estate, interesserà, successivamente, via de Carolis e l’area in prossimità del civico cimitero. Il rifacimento e la riqualificazione degli spazi di transito pedonale rientrano nell’ambito delle attività dell’amministrazione volte ad implementare la sicurezza dei cittadini e il decoro del contesto urbano del capoluogo.

Fonte:  Comune di Frosinone

