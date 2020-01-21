Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Sora, Sospensione idrica per un intervento di manutenzione

Redazione Avatar

di Redazione

21/01/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sora, Sospensione idrica per un intervento di manutenzione
  • via Trecce
  • via Cellaro
  • via Facchini
  • via Ferri
  • via Costantinopoli
  • zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Fonte: Acea Ato 5

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, La notte di Riofreddo: la vera storia dell’operazione Soffiantini

Articolo Successivo

Frosinone, Violenza sessuale continuata: custodia cautelare in carcere

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023