Sora, Sospensione idrica per un intervento di manutenzione

- via Trecce
- via Cellaro
- via Facchini
- via Ferri
- via Costantinopoli
- zone limitrofe
Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Caricamento...
venerdì, il 23 gennaio 2026
di Redazione
21/01/2020
Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Articolo Precedente
Frosinone, La notte di Riofreddo: la vera storia dell’operazione Soffiantini
Articolo Successivo
Frosinone, Violenza sessuale continuata: custodia cautelare in carcere