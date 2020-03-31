Frosinone, Dal Comune circa 400.000 euro in buoni spesa: pubblicato l’avviso per i cittadini

pubblicato, oggi, l’avviso “INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19”, indirizzato a quei nuclei familiari o ai single che si trovano in difficoltà per le esigenze minime di vita e che chiedono un supporto temporaneo.

Allegato anche il modulo in autocertificazione per attestare la presenza dei requisiti soggettivi per accedere al beneficio. Il Governo e la Regione, nei decreti fino ad ora emessi, ricordano che sarà data precedenza a quei cittadini che non stanno usufruendo, in questo periodo, di altri aiuti pubblici, quali reddito di cittadinanza, sussidi ed altre provvidenze a carico dello Stato o degli enti previdenziali ed assistenziali, per garantire a un maggior numero possibile di persone un aiuto di carattere pubblico.

Qui il link per scaricare avviso e modello: https://tinyurl.com/tflhhp2 Fonte: Comune di Frosinone

A seguito della riunione indetta ieri dal sindaco, Nicola Ottaviani, con gli assessori ai servizi sociali, Massimiliano Tagliaferri, e alle finanze, Riccardo Mastrangeli, unitamente ai responsabili e ai tecnici dei rispettivi settori, per la stesura degli avvisi pubblici per l’utilizzo di circa 400.000 euro, provenienti dal Governo e dalla Regione, da destinare a buoni spesa, è stato