Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Dal Comune circa 400.000 euro in buoni spesa: pubblicato l’avviso per i cittadini

Redazione Avatar

di Redazione

31/03/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Dal Comune circa 400.000 euro in buoni spesa: pubblicato l’avviso per i cittadini
A seguito della riunione indetta ieri dal sindaco, Nicola Ottaviani, con gli assessori ai servizi sociali, Massimiliano Tagliaferri, e alle finanze, Riccardo Mastrangeli, unitamente ai responsabili e ai tecnici dei rispettivi settori, per la stesura degli avvisi pubblici per l’utilizzo di circa 400.000 euro, provenienti dal Governo e dalla Regione, da destinare a buoni spesa, è stato pubblicato, oggi, l’avviso “INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19”, indirizzato a quei nuclei familiari o ai single che si trovano in difficoltà per le esigenze minime di vita e che chiedono un supporto temporaneo. Allegato anche il modulo in autocertificazione per attestare la presenza dei requisiti soggettivi per accedere al beneficio. Il Governo e la Regione, nei decreti fino ad ora emessi, ricordano che sarà data precedenza a quei cittadini che non stanno usufruendo, in questo periodo, di altri aiuti pubblici, quali reddito di cittadinanza, sussidi ed altre provvidenze a carico dello Stato o degli enti previdenziali ed assistenziali, per garantire a un maggior numero possibile di persone un aiuto di carattere pubblico.
Qui il link per scaricare avviso e modello: https://tinyurl.com/tflhhp2

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Completato il sesto ciclo di sanificazione su tutto il territorio comunale

Articolo Successivo

Frosinone/Rieti, Aree di crisi complesse, il PCI fa appello alla Regione e ai sindacati

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023