Frosinone, Completato il sesto ciclo di sanificazione su tutto il territorio comunale

È stato completato il sesto passaggio integrale di igienizzazione e sanificazione delle strade urbane e periferiche del capoluogo, decise dal sindaco, Nicola Ottaviani, attraverso l’ausilio di sostanze speciali nel rispetto delle prescrizioni di legge, per attenuare l’incidenza della diffusione del Covid-19. Le operazioni di sanificazione hanno coinvolto, oltre alle singole strade e vicoli del centro storico, l’intera parte bassa e le zone periferiche secondo il seguente piano: Via Cavoni; Via Sodine; Via dei Salci; Via Colli Vecchi e Nuovi; Via Tumoli; Via Giovanni Agusta; Via Casale Ricci; Via Emanuele Buscaglia; Via La Torre; Via dei Caetani; Via dei Colonna; Via del Prato Fiorito; Via dei Cavalieri Condomini; Via dei Gonfalonieri; Via delle Cinque Vie; Via delle Noci; Via Gorgoni; Via Sambuco; Via Fontana Sambuco; Via Mola D'Atri; Via Casale; Via delle Centurie; Via della Dogana; Via Selva dei Muli; Via Armando Fabi; Via Casaleno; Via dell'Agricoltura; Via dell'Artigianato; Via fedele Calvosa; Via Tommaso Landolfi; Via Ferentino; Via Anagni; Via Arpino; Via Alatri; Via Colle Castagno; Viale Madrid; Viale Parigi; Via Baden Powell; Viale Strasburgo; Via Amsterdam; Via Bruxelles; Via degli Etruschi; Via Berna; Piazzale Vienna; Viale Saragat; Via Jacobucci; Via Antonino da Castrocielo; Via Riccardi; Via Foresta delle Monache; Via Valle Contessa; Via Perseo; Via Colle Maladei; Via Orione; Via Cassiopea; Via Pignatelle; Via Colle Melocce; Via Pegaso; Via Cervona; Via San Magno; Via Aretusa; Via Valle Martire; Via Capo Barile; Via Cisterna; Via Braccio Cisterna; Via Cerceto; Via Centauro; Via Pozzolina; Via Giuseppe Verdi; Via Giacomo Puccini; Piazza Arturo Toscanini; Via Don Minzoni; Via Ilaria Alpi; Via Ottorino Respighi; Via Sacra Famiglia; Piazza Kambo; Via Vincenzo Bellini; Via Giacomo Rossini; Piazza Norberto Bobbio; Via Santa Maria De Mattias; Via Pietro Mascagni; Via Licinio Refice; Viale Grecia; Via Valle Fioretta; Via Claudio Monteverdi; Via Marittima; Via Chiappini; Via Fontana Unica; Corso Francia; Via Normandia; Viale Portogallo; Viale Europa; Piazzale Europa; Viale Spagna; Viale Austria; Via Casale Marini; Via Vado del Tufo; Via Palatucci; Via Piave; Via Aldo Moro; Via del Casone; Via Simoncelli; Via Isonzo; Via Adige; Via Po; Piazza Salvo D'Acquisto; Piazza Caduti di Nassirya; Viale Tevere; Via Don Puglisi; Piazza Domenico Ferrante; Via Arno; Piazza Fiume; Via Piave; Via Cesare Terranova; Via Marcello Mastroianni; Via Giacomo De Matthaeis; Via Marco Tullio Cicerone; Via Tiburtina; Via La Botte; Via Mastruccia; Via Maria, Strada Statale per Casamari; Strada Statale per Fiuggi; Via La Francesca; Via dei Ciclopi; Via Termini D' Alatri; Via Cona; Via Quintiliano; Via Cornelio Silla; Via Ottavia Minore; Via Seneca; Via Plinio Il Vecchio; Via Cecilia Metella; Via Vittoria Valle; Via Tito Livio; Via Tito Pomponio Attico; Via Ponte La Fontana; Via Mola Nuova; Via Lucio Gallo; Via dell'Acquedotto Romano; Via Domitilla; Piazza Giacomo De Matthaeis; Via Lago D'Iseo; Via Lago di Como; Via Lago Maggiore; Via Lago Trasimeno; Via Lago di Garda; Via delle Ninfe; Via delle Fonti; Via della Sorgenti; Via Giovinale; Via Maestri del Lavoro; Via Sillo Italico; Via Madonna della Neve; Piazza Madonna della Neve; Via Ignazio Barbagallo; Via Lucrezio; Via Catullo; Via Tibullo; Piazza Romita; Via Munazio Planco; Via Pescinnio Nigro; Via Livio De CArolis; Via Colle Cottorino; Via Cese; Via Talete; Via Cese Corridori; Via Parmenide; Via Pitagora; Via Aristotele; Via Zenone; Via Platone; Via Diogene; Via Socrate; Via Epicuro; Via Guido Rossa, Via I Maggio; Via Caio Mario; Via Vincenzo Ferrarelli; Via Dei Penati; Via dei Lari; Via Colle Marte; Via Colle Roffio; Via Colonie Romane; Via delle Battaglie di Canne; Via Moletta; Via della Prima Regio; Via Fregellae; Via Bagni; Via Maniano; Via Colle Cannuccio; Via Colle Vecchini; Via Colle; Via Sant'Angelo; Via Gabriele Grande; Corso Lazio; Via Tomaso Albinoni; Via Carlo Conti; Via Pergolesi; Via Pierluigi Da Palestrina; Via San Giuliano; Via Antonio Vivaldi; Via Arcangelo Corelli; Via Gaeta; Via Cavalier D'Arpino; Via Pratillo; Via Pier delle Vigne; Via della Selva; Via Faito; Via Francesca da Rimini; Via Le Rase; Via Colle del Vescovo; Via Fornaci; Via Colle Timio; Via Circonvallazione Colle Timio; Via Madonna delle Rose; Via Selvotta; Via Selva Casarina; Via Enrico Fermi; Via degli Anziati; Via Ecetra; Via Giuseppe Verdi; Via Antonio Valente; Via Labriola; Via Colle La Pila; Via dei Vignali; Via Cosenza; Via del Poggio; Via Attilio Regolo; Via America Latina; Via Artemisia Gentileschi; Via dell'Olmo; Via dell'Amazzonia; Via delle Ginestre; Via delle Pampas; Via degli Ulivi; Via delle Acacie; Viale Marconi; Via Alessandro Ciamarra; Via Lecce; Via Firenze; Via Acciaccarelli; Via Petraia; Via Colle San Pietro; Via Fosse Ardeatine; Via San Gerardo; Piazza Risorgimento; Via Aonio Paleario; Via Minghetti; Corso della Repubblica; Largo Turriziani; Via De Gasperi; Via Gino Sellari; Via Mola vecchia; Via Gobetti; Piazza Caduti di Via Fani; Via Fratelli Rosselli; Via Kennedy; Via Grappelli; Via Brighindi; Via Prefelci; Via Petrarca; Via Ceccano; Via Sindici; Via Castagnola; Via Vetiche; Via Ernesto Biondi; Viale Roma; Via Cesare Battisti; Centro Storico (tutto); Viale Napoli; Via Casilina Sud; Via Celestino V; Via delle Naiadi; Via delle Oreadi; Via delle Driadi; Via De Santis; Via Montecassino; Via Corina; Via Fonte Corina; Via Forcella; Via Valle Corina; Via del Cipresso; Via Pozzolino; Via Coroni; Via San Liberatore; Via Impradessa; Via San Rocco, Via Alfonso De Liquori; Via del Rifugio; Via Hoffbauer; Via Mola di Torrice; Via Casilina Nord; Via Colle Iannini; Via Selva Casilina; Via Lepanto; Via Colle Fiore; Via Valle Casilina; Via Cerreto; Via dei Sanniti; Via dei Fenici; Via dei Sabelli; Via dei Sabini; Via degli Osci; Via degli Equi; Via degli Ausoni; Via dei Peligni.

Fonte: Comune di Frosinone