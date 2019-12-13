Frosinone, Consiglio dei giovani: posticipate le elezioni

vità natalizie. Contestualmente, l’iter previsto per la presentazione delle liste è stato prorogato al 14 febbraio 2020 (e non più, dunque, al 16 dicembre). Il consiglio dei Giovani rientra nell’ambito delle diverse attività previste dall’amministrazione Ottaviani nel settore delle politiche giovanili.

Potranno partecipare alle operazioni elettorali i ragazzi tra i 15 e i 25 anni, residenti nel comune di Frosinone, che non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età compresa tra i 15 e 17 anni. Le liste devono necessariamente indicare il simbolo e la denominazione della lista, oltre a cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e 17 anni, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per l’elezione nella rispettiva lista. Il Consiglio comunale dei giovani ne promuove la partecipazione alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l’altro, di promuovere la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale, facilitando la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; promuove l’informazione rivolta ai giovani; elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Per informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata del sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo https://www.comune.frosinone.it/pagina344_consiglio-comunal…, oppure contattare la Coordinatrice Valeria Nichilò (0775 2656517; [email protected] ) o l’Assessore Cinzia Fabrizi (0775 2656607; [email protected] ). Fonte: Comune di Frosinone

L’assessorato alle politiche giovanili, coordinato da Cinzia Fabrizi, mediante l’ufficio Europa, di cui è responsabile la dottoressa Valeria Nichilò, comunica che la data delle elezioni per il consiglio dei Giovani è stata posticipata al 15 marzo 2020 (e non più al prossimo 19 gennaio), per permettere la più ampia diffusione della iniziativa e delle relative opportunità, tenuto conto dell'imminente periodo delle festi