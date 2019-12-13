Caricamento...

Frosinone, De Matthaeis, viabilità normalizzata e rotatorie aperte

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2019

Frosinone, De Matthaeis, viabilità normalizzata e rotatorie aperte
Dopo l’ultimazione dei lavori per la realizzazione delle tre nuove rotatorie di piazzale De Matthaeis, la viabilità cittadina si è completamente normalizzata, diventando fluida e scorrevole già al secondo giorno di apertura dei rondò, a dimostrazione del fatto che, in ogni fase iniziale, sono necessari l’abitudine e l’adattamento alla soppressione degli incroci semaforici. In tal modo, potrà migliorare sensibilmente la fruizione delle isole pedonali nel corso del weekend, che continuano ad attirare pubblico e cittadini, anche non residenti, da tutti i comuni del circondario, a seguito, inoltre, di una offerta differenziata sotto il punto di vista commerciale che permette alle famiglie, ai giovani e agli anziani di passeggiare in sicurezza, senza le insidie del traffico veicolare. Naturalmente, in caso di maltempo, come già indicato nel provvedimento istitutivo delle isole pedonali, sia in via Aldo Moro che in corso della Repubblica, le stesse isole vengono aperte alla circolazione dei veicoli, anche nei fine settimana.

Fonte: Comune di Frosinone

