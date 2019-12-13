Frosinone, Evade dai domiciliari: rintracciato e arrestato

Nel pomeriggio di ieri il personale della Sezione Volanti, ha notificato ad un giovane del capoluogo l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’articolata attività investigativa è stata condotta dagli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed ha visto impegnata, per l’attività tecnica di specifica competenza, anche la Polizia Scientifica. Gli investigatori sono riusciti ad attribuire al ventunenne la paternità di numerosi furti avvenuti ai danni di esercizi commerciali, ditte, abitazioni private ed anche all’interno dell’ Istituto Professionale Agrario di Frosinone, tanto che la Procura ha accolto la richiesta di applicazione della misura detentiva.. L’uomo è stato pertanto condotto in stato di arresto presso la sua abitazione dal personale operante, ma durante la notte si è allontanato, contravvenendo agli obblighi di permanenza in casa. Una pattuglia della Squadra Volante lo ha immediatamente rintracciato e lo ha tratto in arresto per il reato di evasione.

Fonte: Questura di Frosinone