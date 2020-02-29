Castro dei Volsci, Presentato lo sportello antiusura

Come da programma il 27/02/2020 presso il Teatro Gassman di Castro dei Volsci si è tenuta la presentazione dello Sportello Antiusura di Castro dei Volsci Finanziato dalla Regione Lazio e istituito dalla Collaborazione del Comune di Castro e dell’Associazione Codici.

La presentazione è stata fatta alla presenza dei Ragazzi della Scuola Media di Castro dei Volsci guidati dal Prof. Gennaro Sorrentino e dell’Amministrazione Comunale di Castro dei Volsci Guidata dal Sindaco Massimo Lombardi.

Sono intervenuti per l’Associazione Codici gli avvocati Giammarco Florenzani, Roberto Tofani ed Olga Girolami i quali hanno spiegato l’attività dello sportello e descritto i fenomeni dell’usura, del sovraindebitamento e del gioco d’azzardo.

L’amministrazione Comunale con il Vicesindaco Leonardo Ambrosi ed il consigliere Pietro Polidori ha elogiato il lavoro di Codici e la collaborazione con l’associazione che oramai va avanti da anni.

Il progetto andrà avanti fino a Giugno 2020 ed ha già garantito assistenza a molti cittadini di Castro e anche di comuni limitrofi.