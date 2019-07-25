Veroli, "Via di Banda"

isco gipsy punk e qualche assaggio di klezmer dell’Europa centrale...

Pronti a ballare!? Domani a Veroli per l’Anteprima Fasti in collaborazione con “Via di Banda” .

Arrivano dalla Francia, pieni di entusiasmo ed allegria. L’Amfi Fanfare, con la sua ventina di musicisti compulsivi si ispira alla cultura popolare dell’Europa dell’Est e dei Balcani. Lungo la strada, tra i banchi del mercato e in diversi altri luoghi di incontro e di energia i loro menestrelli in verde e nero sono pronti a distillare il loro buon umore. Avidi sperimentatori di stili diversi vi faranno ballare a ritmo di rumba, senza mai dimenticare il beat balcanico, il d

Fonte: Comune di Veroli