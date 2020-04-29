Frosinone, Comune: le farmacie convenzionate nell'emergenza Covid-19
di Redazione
29/04/2020
Il Comune di Frosinone, nei giorni scorsi, ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta alle farmacie ubicate sul territorio del Comune di Frosinone disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di medicinali da parte dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti. Queste le attività con cui è stata stipulato l’accreditamento (che, dato il carattere di eccezionalità in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, si considererà concluso al superamento dell’emergenza stessa):
Farmacia Cavoni – Piazzale Vienna, 6; Farmacia De Matthaeis – Via M.T.Cicerone, 23; Farmacia Del Corso – Corso della Repubblica, 92; Farmacia Del Viale – Via America Latina, 113; Farmacia Madonna della Neve – Piazza Madonna della Neve, 22; Farmacia Mastrangeli – Via Tommaso Albinoni, 4; Farmacia Moderna – Via Brighindi, 23; Farmacia Palleschi – Via Marittima, 198; Farmacia Piacitelli – Via Po, 14.
Fonte: Comune di Frosinone
