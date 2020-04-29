Frosinone, Cultura: arrivano le donazioni

non comune.

I volumi sono stati depositati presso la biblioteca comunale e sono a disposizione, sempre in formato digitale, dei lettori interessati, soprattutto dei più piccoli. È sufficiente scrivere a [email protected] oppure chiamare lo 0775/2656390 per farne richiesta.

Scrittore, poeta e cantastorie, vincitore di premi e riconoscimenti letterari, Vito Coviello non si è mai arreso alla sua condizione, con la consapevolezza che il mondo può essere guardato e vissuto anche da altre prospettive. E la sua è straordinaria. Questo fa di lui una persona speciale e un narratore che dipinge con colori interiori amplificati da fantasia non comune. Fonte: Comune di Frosinone

Il Comune di Frosinone ha ricevuto in dono dall'Autore l'opera completa del poeta e scrittore Vito Coviello di Matera. L'intera produzione, tutta in digitale, raccoglie romanzi, racconti e poesie frutto del particolare vissuto dell'autore che, diventato non vedente in età matura per un glaucoma, distilla ricordi e storie attraverso di un vissuto trascorso attraverso una prospettiva "altra", trasportando il lettore in una dimensione