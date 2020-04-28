Frosinone, Sconti per chi va in autobus
di Redazione
28/04/2020
Proseguono gli interventi di supporto ai cittadini a basso reddito, programmati dall'amministrazione Ottaviani, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti statali e regionali a sostegno della mobilità, urbana ed extraurbana. Possono fruire delle agevolazioni tariffarie tutti i cittadini residenti a Frosinone con un reddito ISEE fino ai 25.000 €. Sono state introdotte anche delle agevolazioni rivolte a tutti i nuclei familiari residenti nel territorio comunale senza limitazioni di reddito ISEE, qualora il nucleo familiare sia già in possesso di un abbonamento annuale al TPL in corso di validità ed acquistato a prezzo intero. Previste maggiorazioni, per quanto riguarda le agevolazioni, in caso di situazioni di criticità sociale ed economica o di particolari condizioni familiari.
È possibile richiedere il sostegno alla mobilità, per Abbonamenti Metrebus Roma validi all'interno del territorio di Roma Capitale, abbonamenti Metrebus Lazio validi all´interno del territorio della Regione Lazio per le zone indicate sull´abbonamento, abbonamenti validi per il Trasporto Pubblico Locale Comunale o validi su linee Interregionali di competenza della Regione Lazio. Effettuata la registrazione sul portale https://www.regione.lazio.it/agevo…/security_login.flyingWeb si può procedere all’inserimento della richiesta nel sistema, che dovrà quindi poi indirizzata all’ufficio mobilità del Comune di Frosinone, con consegna all’Ufficio Protocollo – Piazza VI Dicembre – 03100 Frosinone, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. Le domande potranno essere inoltrate anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo [email protected] oppure all'indirizzo [email protected]. Sullo stesso portale, è possibile inoltre richiedere, da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio e titolari di un abbonamento annuale valido per il trasporto pubblico locale nella regione, l’incentivo per l’acquisto di una bicicletta pieghevole e l’agevolazione per l’acquisto dell’abbonamento “Bici in treno”. Per informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio mobilità del Comune di Frosinone, in piazza VI dicembre, o contattando il numero 0775/2656235.
Fonte: Comune di Frosinone
Articolo Precedente
Frosinone, Comune: le farmacie convenzionate nell'emergenza Covid-19
Articolo Successivo
Frosinone, Comune: borse di studio in base al reddito