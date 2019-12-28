"Frosinone città delle luci”: eventi e passeggiate in centro

lla Fisorchestra di Babbo Natale a cura del m° Angelo Piccoli, che partirà da via Aldo Moro alle 10 e da piazzale Vittorio Veneto alle 15.30.

In piazza Cairoli, alle 15.30, Brindisi al Campanile: visita guidata con... Bollicine per salutare il nuovo anno, a cura della Pro loco di Frosinone. Infine, lunedì 30 dicembre, presso la Casa della cultura, alle 21, spazio al concerto di Natale con MbL-musicisti del basso Lazio, con la partecipazione straordinaria di Gianni Perilli, a cura della Pro loco.

Contemporaneamente, nel fine settimana, saranno attive le isole pedonali in via Aldo Moro e in corso della Repubblica - secondo il calendario già diramato dall'amministrazione comunale - le quali, anche grazie alle giornate di sole previste, favoriranno sia le passeggiate all'aria aperta, sia gli acquisti nei negozi che decideranno di rimanere aperti, in vista della chiusura dell'anno 2019.

Fonte: Comune di Frosinone