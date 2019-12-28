"Frosinone città delle luci”: eventi e passeggiate in centro
28/12/2019
Nuovi appuntamenti nell’ambito di "Frosinone città delle luci", iniziativa organizzata dall’amministrazione Ottaviani per celebrare le festività natalizie. Il programma degli eventi, stilato dagli assessorati comunali al centro storico, al commercio e alla cultura (coordinati, rispettivamente, da Rossella Testa, Antonio Scaccia e Valentina Sementilli) prevede, per domenica 29 dicembre, l'esibizione itinerante della Fisorchestra di Babbo Natale a cura del m° Angelo Piccoli, che partirà da via Aldo Moro alle 10 e da piazzale Vittorio Veneto alle 15.30. In piazza Cairoli, alle 15.30, Brindisi al Campanile: visita guidata con... Bollicine per salutare il nuovo anno, a cura della Pro loco di Frosinone. Infine, lunedì 30 dicembre, presso la Casa della cultura, alle 21, spazio al concerto di Natale con MbL-musicisti del basso Lazio, con la partecipazione straordinaria di Gianni Perilli, a cura della Pro loco.
Contemporaneamente, nel fine settimana, saranno attive le isole pedonali in via Aldo Moro e in corso della Repubblica - secondo il calendario già diramato dall'amministrazione comunale - le quali, anche grazie alle giornate di sole previste, favoriranno sia le passeggiate all'aria aperta, sia gli acquisti nei negozi che decideranno di rimanere aperti, in vista della chiusura dell'anno 2019.
