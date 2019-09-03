Frosinone, Chiusura viale Roma per lavori
di Redazione
03/09/2019
Mercoledì 4 settembre, viale Roma sarà interdetto alla circolazione dal mattino fino al termine dell’intervento, che dovrebbe concludersi il giorno stesso. I cittadini provenienti dal centro storico potranno, quindi, raggiungere la parte bassa della città dal viadotto Biondi; quanti, dalla zona di De Matthaeis, dovranno recarsi nella parte alta, potranno percorrere viale Mazzini. Chi proviene da san Gerardo, dovrà invece deviare su via Buttarazzi, che conduce verso via Maria e la zona di Maniano.
L’ordinanza di regolamentazione della circolazione è emanata dalla Polizia locale di Frosinone (responsabile del procedimento, il vice comandante cap. Giancarlo Tofani) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di sostituzione, prima dell’arrivo della stagione fredda e delle piogge, del vecchio collettore fognario, il cui diametro si è rivelato, con il tempo, inadeguato nella raccolta dei volumi di acqua piovana.
Fonte: Comune di Frosinone
