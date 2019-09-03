Frosinone, Chiusura viale Roma per lavori

L’ordinanza di regolamentazione della circolazione è emanata dalla Polizia locale di Frosinone (responsabile del procedimento, il vice comandante cap. Giancarlo Tofani) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di sostituzione, prima dell’arrivo della stagione fredda e delle piogge, del vecchio collettore fognario, il cui diametro si è rivelato, con il tempo, inadeguato nella raccolta dei volumi di acqua piovana.

Fonte: Comune di Frosinone