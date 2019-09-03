Frosinone, Comune: Sorrentino è il nuovo dirigente tecnico

necessità di sostituire l’ing. Giancarlo Curcio, che è tornato a ricoprire l'incarico di responsabile tecnico nel comune di Fiano Romano, consente alla pubblica amministrazione di chiamare, nei limiti di validità temporale, coloro già risultati idonei nelle procedure concorsuali già espletate, rispondendo così, inoltre, a esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.

Sorrentino, 46 anni, già funzionario tecnico a tempo indeterminato del comune di Genzano di Roma, presso cui ha svolto il ruolo di responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, è stato anche Responsabile Unico del Procedimento per appalti di lavori servizi e forniture. Si è occupato inoltre di redazione piani di emergenza Security e Safety, oltre a essere componente delegato delle Commissione di Vigilanza Comunale per manifestazioni pubbliche, sempre a Genzano. Dopo la laurea in architettura presso l’università La Sapienza, con una tesi su residenze e spazi di relazione, ha conseguito il master universitario di II livello in Progettazione degli impianti sportivi, sempre presso l’ateneo romano. Numerosi i corsi e i seminari di formazione e specializzazione frequentati dall’arch. Sorrentino, anche in veste di relatore, che si era classificato al secondo posto nel concorso pubblico bandito dall'amministrazione comunale nel 2018.

Fonte: Comune di Frosinone