Formia, "Le notti di Cicerone": Mobilità

Venerdì 6 settembre Per permettere lo svolgimento della “Notte Bianca di Cicerone” sono istituiti i seguenti divieti e limitazione:Divieto di sosta con obbligo di rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 16:00 e fino al termine della manifestazione e divieto di circolazione dalle ore 19:00 al termina manifestiazione: in Via A.Tosti sul tratto di strada compreso tra Via Ponticello e Via Orto del Re, in via Ponticello e Via Terme RomaneDivieto di sosta con obbligo di rimozione dalle ore 16:00 e fino al termine della manifestazione in Largo Umberto Scipione ambo i latiLimitazione e sospensione temporanea della circolazione veicolare: - dalle ore 20:00 e fino al termine della manifestazione in Via Vitruvio, sul tratto di strada compreso tra Piazza Mattei e fino a Via Bruno Tallini - dalle ore 19:00 e fino al termine della manifestazione nel Centro Storico di Castellone tutto, compreso Via Gradoni del Duomo ed “Il Cancello” - dalle ore 19:00 e fino al termine sfilata su tutte le Vie e Piazze interessate dal passaggio: Piazza S.Erasmo, Via della Torree, Piazza S. Anna, Via del Castello, Via Rubino, Piazza G. Marconi, Via Vitruvio, Via Tullia, Via A. Tosti, Piazza Caetani (Borgo di mola) DA RICORDARE NAVETTA GRATUITA: per i giorni 4, 5 e 7 settembre sarà possibile usufruire della Navetta gratuita per raggiungere la Tomba di Cicerone. Il servizio navetta partirà dal Molo Vespucci e dalla Stazione Ferroviaria a partire dalle 19:3o fino alle 20:45 e subito dopo a fine degli spettacoli.

Fonte: Comune di Formia