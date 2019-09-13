Frosinone, Attivo sportello per la ludopatia

Il servizio, gestito dall’Associazione “No Game” onlus di Frosinone (individuata a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica), sarà attivo il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13; il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 19. Lo sportello, nell’ambito degli interventi di contrasto messi in atto dall’amministrazione Ottaviani nei confronti di una dipendenza patologica dalle conseguenze drammatiche, avrà la funzione primaria di creare specifici spazi di informazione, riflessione e ascolto per offrire informazioni chiare e di immediata utilità sulla natura della dipendenza, orientando, quindi, i beneficiari ai percorsi di valutazione, sostegno e trattamento disponibili sul territorio. L’obiettivo principale è quello di rafforzare la strutturazione delle reti di servizi, coinvolgendo gli attori dei sistemi educativi, di prevenzione e cura pubblici e privati, al fine di promuovere sul territorio un’ampia consapevolezza sociale in merito al gioco d’azzardo patologico e di offrire risposte alle specifiche richieste di conoscenza ed intervento avanzate in merito al disturbo da gioco d’azzardo. Il servizio ha, altresì, l’obiettivo di sviluppare azioni diversificate quali iniziative nelle scuole, partecipazione a manifestazioni locali, organizzazione di dibattiti pubblici e distribuzione di materiale pubblicitario. Lo sportello si avvarrà della collaborazione di operatori con specifica qualifica professionale, con capacità di ascolto e disponibilità, che svolgeranno le proprie mansioni avendo come riferimento il vademecum “Il gioco d’azzardo : problematiche ed approfondimenti” ed il sito web “Lazio in gioco”, dove è possibile reperire informazioni utili sui servizi, le risorse territoriali e i riferimenti normativi.

Fonte: Comune di Frosinone