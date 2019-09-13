Ciclismo storico a Frosinone

ll’assessorato al centro storico, coordinato da Rossella Testa. "Saremo onorati di accogliere i partecipanti a questa importante rievocazione storica - ha dichiarato l'assessore - che porta avanti, con ammirevole rispetto filologico, una gloriosa tradizione".

I “velocipedisti” partiranno da Roma (museo storico dei bersaglieri di Porta Pia) alle ore 3 di venerdì 20 settembre; percorrendo la via Casilina, passeranno da viale Roma giungendo quindi in piazzale Vittorio Veneto intorno alle 8, per poi proseguire per corso della Repubblica e viale Napoli in direzione Ceprano-Cassino-Caserta, per un totale di 235 km. La gara è disputata il 20 settembre per celebrare la presa di Porta Pia: tuttavia, dato il tracciato, presto assunse il nome di “Roma-Napoli-Roma”, divenendo una delle competizioni italiani del periodo e svolgendosi con continuità a partire dal 1902. Fonte: Comune di Frosinone

Faranno tappa a piazzale Vittorio Veneto, nel centro storico del capoluogo, venerdì 20 settembre, i partecipanti alla rievocazione della corsa ciclistica del XX settembre, Roma-Napoli-Roma. L’iniziativa non agonistica, organizzata dalla Nova Unione Velocipedistica Italiana, vedrà il passaggio e la sosta a Frosinone di circa 25 ciclisti, su mezzi dei primi anni del 900 e abbigliamento d’epoca. Presente un punto accoglienza messo a disposizione da