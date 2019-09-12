Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Locali alle associazioni in cambio di servizi alla collettività

Redazione Avatar

di Redazione

12/09/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Locali alle associazioni in cambio di servizi alla collettività
La giunta comunale di Frosinone, nell’ultima seduta, ha disposto il rinnovo dei comodati gratuiti di locali alle associazioni che, perseguendo finalità sociali, di solidarietà e no profit, dispensano servizi ad effettivo beneficio dell’intera comunità. Per la concessione di tali beni, l’Amministrazione si ispira a principi tali da rendere migliore la qualità dei servizi ai cittadini e, valutando le richieste di associazioni ed enti, concede quindi i locali in uso temporaneo perché possano essere portati avanti progetti di impatto sociale su tutto il territorio. Si pensi, ad esempio, all’attività di “nonno vigile”, svolta con grande contributo civico da coloro che assicurano, così, una maggiore sicurezza ai bambini al momento dell’entrata e dell’uscita da scuola, o ai volontari di quelle associazioni che, prestando servizio all’interno delle case di riposo e cura, offrono assistenza e conforto a chi vi è ricoverato. In definitiva, attraverso la messa a disposizione di immobili del patrimonio pubblico, l'amministrazione Ottaviani intende conseguire dei servizi di volontariato civico a favore di categorie sociali come studenti, anziani o persone con disabilità, meritevoli di ancora maggiori attenzioni da parte dell'Ente e di tutte le Istituzioni.

Fonte: Comune di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Attivo sportello per la ludopatia

Articolo Successivo

Frosinone, Ritiro rifiuti ingombranti: ecco quando

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023