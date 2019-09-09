Frosinone, Ascensore inclinato in manutenzione mensile
di Redazione
09/09/2019
Mercoledì 11 settembre, dalle ore 9 e fino al termine delle operazioni, stimato intorno alle ore 16, verrà effettuata, come previsto dalla legge, la manutenzione ordinaria mensile programmata sull’ascensore inclinato. Il servizio sarà regolarmente ripristinato sempre nella stessa giornata, al termine delle prove tecniche.
Fonte: Comune di Frosinone
