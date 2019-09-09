Caricamento...

Frosinone, Ascensore inclinato in manutenzione mensile

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2019

Frosinone, Ascensore inclinato in manutenzione mensile
Mercoledì 11 settembre, dalle ore 9 e fino al termine delle operazioni, stimato intorno alle ore 16, verrà effettuata, come previsto dalla legge, la manutenzione ordinaria mensile programmata sull’ascensore inclinato. Il servizio sarà regolarmente ripristinato sempre nella stessa giornata, al termine delle prove tecniche.

Fonte: Comune di Frosinone 

Redazione Avatar
Redazione

