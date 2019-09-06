Formia, Le notti di Cicerone: annullata la serata
di Redazione
06/09/2019
Comunichiamo al gentile pubblico che per gravi motivi di salute dell'attore, ci vediamo purtroppo costretti ad annullare lo spettacolo “Mediterraneo Antico” con Massimo Wertmüller , in programma all'Area Archeologica Caposele domenica 8 settembre alle ore 21:00.
Scusandoci per il disagio informiamo che il giorno 8 settembre presso l'area archeologica Caposele si svolgerà lo spettacolo GRATUITO a cura di Sinus Forminus: “Ulisse e l’inganno di Nessuno”, spettacolo multimediale dal vivo, nel quale il racconto del leggendario episodio di Ulisse e del ciclope Polifemo viene reso avvincente da effetti sonori e immagini che richiamano le ambientazioni del mito. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di adulti e bambini dal momento che la narrazione attraverso la multisensorialità dell’udito e della vista è un’esperienza accattivante. Per richiedere il rimborso di seguito le modalità: I biglietti acquistati on line sul sito i- tiket : si potrà procedere inviando entro il 30esimo giorno a partire dall'8 settembre , una mail contenete richiesta di rimborso all'indirizzo di posta elettronica: [email protected] Biglietti acquistati presso i Punti Vendita : entro il 30esimo giorno a partire dall'8 settembre, bisognerà procedere con la richiesta recandosi direttamente presso la Rivendita in cui è stato effettuato l'acquisto, presentando i biglietti.
Fonte: Comune di Formia
