Frosinone, Arnara, Ceccano, Ceprano, Patrica, Pofi: sei comuni senz'acqua
di Redazione
28/10/2019
Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi presso l’Impianto Campo Pozzi Mola dei Frati nel Comune di Frosinone, martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 12:00 fino alle ore 14:00 si verificherà un abbassamento di portata del flusso idrico. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- Comune di Frosinone: Via Valle Fioretta, Zona Stazione, Via Carlo Conti, Via Fornaci, Via Colle del Vescovo, Via Colle Timio, Via Faito, Via Pergolesi, Via Albinoni, Via Marittima, Viale Grecia, Viale Portogallo, Corso Lazio, Via Pratillo, Via Castagnola, Via Verdi, Via Gaeta, Via per Frosinone
- Comune di Arnara: zona cimitero;
- Comune di Ceccano: gran parte del territorio comunale
- Comune di Ceprano: Via Colle Musillo, Via Colle Pozzillo, Via Sterparo, Via Ponte Rotto, Via
- Moricino, Via Molare, Via Colle Frattuccio, Via Elci, Via Campolungo, Via Via Fontanelle, Via
- Colle Zampogna, Via Cese, Via Colle Sepe;
- Comune di Patrica: zona Tomacella, Via Quattro Strade, Via Fontana dei Conti, Via Celleta;
- Comune di Pofi: parte bassa del paese servita da Acquedotto Tufano;
- Acqualatina: Comune di Giuliano di Roma;
- Consorzio ASI-Frosinone.
Fonte: Acea Ato 5
Frosinone, Ecosistema: la Città guadagna nove posizioni
Frosinone, Luminarie artistiche a tempo di record