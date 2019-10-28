Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Luminarie artistiche a tempo di record

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Luminarie artistiche a tempo di record
Le luminarie artistiche, contraddistinte dal campanile e dagli altri elementi realizzati ad hoc per il capoluogo, sono state montate dall'amministrazione Ottaviani, quest'anno, già dal mese di ottobre, permettendo, in tal modo, un abbattimento dei costi che, normalmente, lievitano, per la stessa manodopera, nel periodo strettamente natalizio, in modo tale da riutilizzare ed investire il risparmio generato nel prolungamento della rete e delle aree commerciali coinvolte nell' evento. Naturalmente, alla accensione delle luminarie si provvederà, invece, nella prima settimana di dicembre, come avviene già da alcuni anni, all'interno di un vasto ed elaborato programma, turistico e culturale, che prevede anche l'allestimento, per il centro storico, di figure e animali decorati, che costituiranno lo sfondo fotografico per bambini e adulti, esaltando, in tal modo, alcune zone caratteristiche della città.

Fonte: Comune di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Arnara, Ceccano, Ceprano, Patrica, Pofi: sei comuni senz'acqua

Articolo Successivo

Frosinone, "Waterfall": Tutti i numeri dell'operazione

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023