Frosinone, Luminarie artistiche a tempo di record

della rete e delle aree commerciali coinvolte nell' evento.

Naturalmente, alla accensione delle luminarie si provvederà, invece, nella prima settimana di dicembre, come avviene già da alcuni anni, all'interno di un vasto ed elaborato programma, turistico e culturale, che prevede anche l'allestimento, per il centro storico, di figure e animali decorati, che costituiranno lo sfondo fotografico per bambini e adulti, esaltando, in tal modo, alcune zone caratteristiche della città.

Le luminarie artistiche, contraddistinte dal campanile e dagli altri elementi realizzati ad hoc per il capoluogo, sono state montate dall'amministrazione Ottaviani, quest'anno, già dal mese di ottobre, permettendo, in tal modo, un abbattimento dei costi che, normalmente, lievitano, per la stessa manodopera, nel periodo strettamente natalizio, in modo tale da riutilizzare ed investire il risparmio generato nel prolungamento

