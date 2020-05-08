Frosinone, Aperti anche i cancelli laterali del cimitero

Dopo la favorevole sperimentazione dell’apertura dell’ingresso centrale del cimitero di Colle Cottorino, l’amministrazione comunale su indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, ha disposto la riapertura anche dei cancelli laterali, in prossimità dei punti in cui sono concentrati i box per la rivendita delle essenze floreali. Nei primi quattro giorni di riapertura, infatti, dopo la chiusura disposta per l’emergenza sanitaria del Covid-19, sono stati contati circa 2.700 ingressi, da parte delle persone che hanno voluto fare visita ai propri cari, in modo ordinato e con l’utilizzo delle mascherine, come presidio di protezione, dimostrando un grande senso civico, che ha permesso l’ulteriore attenuazione delle misure di contenimento all’interno dell’area cimiteriale.

Fonte: Comune di Frosinone