Frosinone, Si riunisce online il Forum dei Giovani
Redazione
08/05/2020
Il Forum dei giovani, istituito dall’amministrazione Ottaviani, si riunirà in assemblea straordinaria sabato 9 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, in videoconferenza tramite piattaforma online. L’assessorato alle politiche giovanili, coordinato da Cinzia Fabrizi, mediante l’ufficio Europa, di cui è responsabile la dottoressa Valeria Nichilò, ha supportato la proposta di svolgere, in modalità online, i lavori del forum, che avverranno comunque con la supervisione informatica del Ced comunale, di cui è responsabile l’ing. Sandro Ricci.
Diversi i punti all’ordine del giorno, così come comunicato dal presidente, Michele Scaccia: tra questi, le proposte per l’accesso a bandi e finanziamenti regionali. Non mancherà la discussione circa il difficile momento che sta vivendo l’intero Paese. Il Forum dei Giovani è un organismo rappresentativo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche locali che mira a creare le condizioni favorevoli ad un dialogo tra l’ente locale e i giovani, permettendo a questi ultimi, e ai loro rappresentanti, di essere protagonisti, con pieno diritto, delle politiche che li riguardano. Il Forum assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi di governo comunali, collaborando nella definizione degli obiettivi e dei programmi concernenti le Politiche Giovanili di competenza dell’Amministrazione Comunale; contribuisce, con proprie proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi di governo comunali dovranno assumere su temi di interesse giovanile; promuove le iniziative pubbliche e di volontariato in materia di Politiche Giovanili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Fonte: Comune di Frosinone
