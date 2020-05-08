Frosinone, Aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali
di Redazione
L'assessorato all'istruzione, coordinato da Valentina Sementilli, rende noto che sono aperte le iscrizioni e le reiscrizioni presso gli asili nido comunali ("Pollicino" e "Fantasia") per l'anno educativo 2020-2021, come da avviso pubblico pubblicato su www.comune.frosinone.it. Le domande devono essere redatte sull'allegato A, predisposto dal Servizio Pubblica Istruzione e debbono essere presentate tassativamente presso l’ufficio di Protocollo Generale o in forma telematica a mezzo posta certificata ([email protected]), fino al 31 maggio 2020. Le graduatorie di ammissione verranno pubblicate entro il 15 luglio 2020. Le tariffe restano invariate rispetto alla previsione del 2019, in attesa di eventuali sostegni finanziari da parte del Governo e della Regione, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per la rimodulazione dell'intero comparto socio-educativo rivolto alle famiglie. In particolare, per quanto riguarda l’asilo “Fantasia”, le tariffe per gli utenti residenti nel comune di Frosinone risultano suddivise per fasce di reddito: da Isee 0 a € 1.865,01, le quote mensili dal lunedì al venerdì (7,30-14,30) sono pari a € 84,26; dalle ore 7.30 alle ore 16.00, sono invece pari a € 94,38. Da 1.865,02 a 6.925,76 euro, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 134,80, mentre con orario 7.30- 16.00 è di € 151,767. Da € 6.925,77 a € 8.867,33, dalle ore 7,30 alle ore 14,30, è pari a € 189,58; dalle ore 7.30 alle ore 16.00 è di € 210,628. Da € 8.867,34 a € 12.750,46, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 210,64; con orario 7.30- 16.00 è di 235,906. Da € 12.750,47 a € 16.633,60, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 252,77; con orario 7.30- 16.00 è di € 278,058. Da € 16.633,61 a € 20.516,75, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 294,88; con orario 7.30- 16.00 è di € 337,029. Da € 20.516,76 in su, la quota con orario 7,30-14,30 è di € 337,79; con orario 7.30- 16.00 è di € 385,759. Ai fini dell’iscrizione presso l’Asilo Nido Fantasia, per gli utenti non residenti nel Comune di Frosinone, viene fissata una tariffa unica pari all’ultima fascia, mentre la retta per il secondo o più figli viene ridotta del 50% rispetto alla retta per il primo figlio. Questi, invece, gli importi per l’iscrizione al nido “Pollicino”, dal lunedì al venerdì, con le relative fasce orarie: dalle ore 7,30 alle ore 11:30, la quota è di 210 €; dalle ore 7,30 alle ore 13:00, è di 290 €; dalle ore 7,30 alle ore 16:00, di 380 €. Riguardo ai posti disponibili si rende noto che, ai fini della continuità educativa, ai fini della formazione della graduatoria, saranno prioritariamente prese in considerazione le iscrizioni dei bambini già frequentanti, nell’Anno Educativo 2019/2020, l’Asilo Nido Fantasia e l’Asilo Nido Pollicino. A seguito della pubblicazione della graduatoria delle iscrizioni dovrà essere presentato, il modulo di accettazione dell’iscrizione (Allegato B), entro il termine tassativo del 31 Luglio 2020. Il Modulo di Accettazione dovrà pervenire presso l’ufficio di Protocollo Generale o in forma telematica a mezzo posta certificata, corredato, nel caso di nuova iscrizione, dell’attestazione di versamento della cauzione. La mancata presentazione del sopraindicato modulo di accettazione comporterà l’automatica decadenza dell’inserimento in graduatoria. Il Servizio Pubblica Istruzione si riserva di valutare le richieste di frequenza dell’orario a tempo pieno (ore 7.30 – 16.00) in relazione agli assetti organizzativi del Servizio Asili Nido ed anche in relazione alle necessità lavorative documentate del nucleo familiare di riferimento, mediante apposita disposizione dirigenziale. Si precisa che le domande di iscrizione devono essere obbligatoriamente presentate anche per i bambini già frequentanti gli Asili Nido comunali. Ogni informazione potrà essere assunta presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Frosinone ai seguenti recapiti telefonici ed e-mail: Sig.ra Marilena Bove (tel. 0775/2656680; [email protected]); Sig.ra Ida Belli (tel. 0775/2656682; [email protected]); Sig.ra Roberta Di Tullio (tel. 0775/2656685; [email protected]). Qui il link per l'avviso e i moduli: https://trasparenza.comune.frosinone.it/index.php…
