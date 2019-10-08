Frosinone, Alla gente piace l'isola pedonale

bambini accompagnati da genitori e nonni). Alcuni esercizi commerciali, inoltre, stanno lavorando a iniziative ad hoc proprio in occasione delle isole.

Ogni sabato e domenica sarà possibile compiere la passeggiata di due km nella parte alta e in quella bassa, da Piazzale Vittorio Veneto fino a Largo Turriziani e, anche tramite l’ascensore inclinato, dal tratto di via Aldo Moro dall’intersezione con Via Veccia fino a Piazzale De Matthaeis.

Le isole nella parte alta e in quella bassa saranno attive il sabato dalle 16 alle 20; la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Continua ad aumentare l'afflusso alle isole pedonali nell'ambito del progetto dell’amministrazione comunale intitolata ”A passeggio per due chilometri – da Piazzale Vittorio Veneto a Piazzale De Matthaeis”, da parte di residenti e non residenti. Tante le famiglie, gli amanti dello shopping, i giovani e gli anziani che hanno approfittato delle aree pedonali per incontrarsi e passeggiare (o per giocare in tranquillità, come i tanti

Fonte: Comune di Frosinone