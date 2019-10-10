Cassino, In campo la solidarietà: "Insieme per la vita-Uniti nella Carità"

Lo scopo è aiutare chi è in difficoltà. E’ questo l’obiettivo dell’associazione ‘Insieme per la vita-Uniti nella Carità’, presidente Marilisa Di Bello, che anche quest’anno, in collaborazione con il nuovo Milan Club Cassino, ha organizzato per venerdì 11 ottobre alle ore 10.30, presso lo Stadio Comunale di Cassino ‘G. Salveti’, il triangolare di calcio a scopo benefico.

La manifestazione, quest’anno alla quinta edizione, ha trovato il pieno sostegno di Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud Cassino con il suo presidente Bruno Vacca, del Fipe Lazio Sud vice presidente Peppino Di Bello, dell’Amministrazione comunale con sindaco Enzo Salera e l’assessore allo Sport e Cultura Maria Concetta Tamburrini e del consiglio della Regione Lazio, vedrà scendere in campo la Nazionale Giornalisti Rai, la Nazionale Parlamentari e la Nazionale Sacerdorti. Il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia Sant’Antonio di Cassino.