Frosinone, Al via la sanificazione stradale per l’emergenza sanitaria

Le operazioni saranno effettuate dai responsabili della De Vizia, tramite l’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, con l’impiego di personale dell’amministrazione comunale per la supervisione del progetto. Le operazioni avverranno su tutto il territorio comunale, urbano e periferico, suddiviso in quattro settori. La zona A comprende Via Verdi - Via Puccini - Via Fontana Unica - Via Marittima - Via Don Minzoni - Piazzale Kambo- Viale Europa - Viale Portogallo - Corso Francia - Viale Spagna - Viale Grecia - Via Valle Fioretta - Via Mascagni - Via Monteverdi - Piazzale Pertini - Corso Lazio - Via Albinoni - Via San Giuliano - Zona Faito. La zona B: Via Aldo Moro - Piazzale De Matthaeis - Via Tiburtina - Madonna Della Neve - Via Marco Tullio Cicerone - Via Mastroianni - Via Adige - Zona Sacro Cuore - Viale Tevere - Via Po - Via Piave -Via Vado Del Tufo - Via Landolfi (Fino A Monti Lepini) - Via La Botte - Via Maria - Via Mastruccia S S. 156 -S.S. 155 - Zona Maniano - Colle Cottorino. La C include Via Jacobucci - Via America Latina - Viale Marconi - Via Fosse Ardeatine - Via San Gerardo - Via Paleanio - Via Sella - Corso Della Repubblica - Piazza Vix Dicembre - Via De Gasperi - Viale Napoli - Via Casilina Sud - Viale Mazzini - Viale Roma - Via Biondi - Via Ciamarra e tutto il centro storico mentre la zona D si estende sull'area dei Cavoni - Via Casilina Nord - Zona Aeroporto - Via Armando Fabi - Via Tommaso Landolfi - Via | Fedele Calvosa - Via Monti Lepini - Zona San Liberatore Zona Variante Casilina. Successivamente, nei giorni a seguire, verrà effettuata una rotazione nelle nuove zone e nelle ulteriori strade urbane ed extraurbane, in modo tale da coprire l'intero territorio comunale fino alla periferia.

Fonte: Comune di Frosinone