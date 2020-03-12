Coronavirus: Operatori sanitari del comparto ciociaro senza divise e mascherine: rischiano il contagio

Nelle strutture – sottolinea - non ci sono sufficienti DPI (dispositivi di protezione individuale) né per i dipendenti ospedalieri, né per le ditte esterne, né per i pronto soccorso. Quelli messi a disposizione come le mascherine vengono continuamente riutilizzate dal personale e non igienizzate giornalmente. Le stesse sono anche in più casi sprovviste di filtro. Le divise da lavoro vengono portate a casa dai dipendenti che si occupano personalmente del lavaggio. Tutto questo non fa che mettere in pericolo il personale medico e di conseguenza i colleghi e le rispettive famiglie che sono a rischio contagio. Ci sono infermieri e dottori – continua Roccatani – che hanno avuto rapporti con pazienti risultati positivi e che continuano a lavorare perché asintomatici. Questi, a mio avviso, devono essere dotati del DPI previsto perché possono contribuire all’aumento dei casi positivi che in Ciociari non mancano. In questo momento non stiamo a chiedere un incontro con la dirigenza della Asl perché siamo coscienti dell’emergenza ma chiediamo al Prefetto un intervento deciso sulla questione. Con una maggiore attenzione e cautela possiamo vincere la battaglia.

Il dilagare del coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema sanitario della provincia di Frosinone. Gli operatori sono impegnati in lunghi turni costretti a convivere con la mancanza di divise, mascherine e gli altri strumenti indispensabili per affrontare l’emergenza. La UGL Sanità ha scritto al Prefetto di Frosinone chiedendo a lui un intervento urgente al fine di garantire un servizio sicuro e sano ai dipendenti e alla popolazione tutta. La situazione è descritta nei dettagli dal Segretario Provinciale Rosa Roccatani: