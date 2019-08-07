Home Attualità Formia, In arrivo il Festival dello Street Food

Formia, In arrivo il Festival dello Street Food

di Redazione 07/08/2019

In attesa dell'apertura dell'evento più colorato e più gustoso dell'estate 2019 la Ttsfood rende ufficiale il Menù del Festival. Dal 15 al 18 di Agosto si alzerà il sipario sul Festival dello Street Food di Formia. Dopo aver girato mezza l'Italia, il Tour 2019 del divertentissimo festival Street Food, targato Ttsfood, approderà finalmente, grazie anche al patrocinio del Comune, nel cuore di Formia, in piazza della Vittoria. La coloratissima carovana accenderà la festa sulla splendida terrazza vista mare dando vita ad un evento unico. 15 Street-Chef "ON THE ROAD", accuratamente selezionati, daranno vita ad un vero e proprio villaggio del gusto e circa 30 stand di artigiani arricchiranno il festival con mercato dell'artigianato. Musica, spettacoli, attività per i bambini completeranno la formula del divertimento. La Typical Truck Street Food animerà l'estate della stupenda riviera formiana travolgendo di colori e gusto uno dei gioielli del Mediterraneo. A due passi dal mare dal 15 al 18 di Agosto, presso piazza della Vittoria, andrà in scena l'evento dell'estate 2019. Il festival trasformerà Formia nella capitale del cibo da strada. I nostri Street Chef, il fiore all'occhiello dello street food italiano, prepareranno in diretta piatti gourmet stupendo con ricette della tradizione e sorprese da leccarsi i baffi. MENU' Suppli e arancine in vari gusti ( Ohanna), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul'è), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Cartoccio di salumi da passeggio (L'Ulivarella), Bombette, pucce, focaccia e tipicità made in Puglia (Sapori di Puglia), Cucina tipica siciliana (Bontà siciliane), Caciocavallo impiccato (Masseria Cilento), Arrosticini di pecora (Bizzi), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Panini romani e ravioli di porchetta (Stranorcino), Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti vari gusti (I butteri) e Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità ( Petriglia dolciaria), Hamburger, hot dog pulled pork e patate a spirale ( American chips)e Mozzarella e carne di bufala alla brace (Mozzarellino), Dalle ore 17 alle ore 24 con ingresso gratuito. 4 Giorni di festa assoluta dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno della Typical Truck Street Food. Date, info, news, ricette e molto altro su: www.ttsfood.it