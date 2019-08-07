Home Attualità Fondi, Stop Notte Bianca: arriva la “Black Night”

Fondi, Stop Notte Bianca: arriva la “Black Night”

di Redazione 07/08/2019

Misteri, contaminazioni horror e spaventose isole musicali: la notte bianca di Fondi rompe gli schemi e si tinge di nero. L'appuntamento con la Black Night, questo il nome con cui è stato stato ribattezzato l'evento, come da tradizione è per lunedì 12 agosto, a partire dalle 21:00, nelle piazze e nelle strade del centro ma, rispetto agli anni passati, si cambia completamente registro. Per questa nuova edizione, la nona per l'esattezza, l’organizzazione coordinata da Alessandro Sansoni ha infatti pensato di lanciare un format tutto nuovo che fino al tramonto di lunedì resterà avvolto da un velo di mistero. Saranno i primi raggi lunari a fare luce sul programma, come sempre ricco e di livello. La "Black Night" di Fondi, proprio come avvenuto alla sua antenata in white, si prepara ad entrare nel libro dei record in termini di presenze. L'evento è infatti considerato imperdibile per la città ma anche e soprattutto per turisti e residenti nei comuni limitrofi che si riversano in massa nell'area pedonale fondana, la più grande del Lazio dopo Roma e una delle più grandi d'Italia. «Sarà una notte da paura» è l’unico commento da parte degli organizzatori che hanno deciso di giocarsi l’effetto sorpresa. Nel ricchissimo programma, uniche rivelazioni ammesse, non mancheranno la tradizionale rievocazione storica dell’assedio, quest'anno riformulata in una più tenebrosa versione denominata “Distruzione e incendio del Castello”, alcune white zone riservate ai più piccini e tante occasioni per fare shopping al chiaro di una luna crescente e quasi piena, in perfetto stile dark. Dopo la presa del castello da parte dei saraceni del pirata Barbarossa allo scopo di rapire la bellissima contessa Giulia Gonzaga, prenderanno poi il via tutti i momenti musicali ed enogastronomici. Partendo dalla tradizione, l'evento spazierà quindi verso nuovi orizzonti con una sceneggiatura tutta nuova ed effetti speciali sorprendenti. Dall'anfiteatro, alla Casa Comunale, dal Castello al Corso, dai vicoli alle strade che perimetrano il centro: tutta la città, insomma, sarà invasa dalla magia nera della "Black Night". L’evento è patrocinato dal Comune di Fondi, dal Consiglio regionale del Lazio e da ConfCommercio Lazio Sud.