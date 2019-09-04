Caricamento...

Formia, Giornate ecologiche: domenica presso il Mercato Nuovo

04/09/2019

Formia, Giornate ecologiche: domenica presso il Mercato Nuovo
Gli operatori della Formia Rifiuti Zero, i volontari del Ver sud Pontino Formia Protezione Civile e le associazioni “Fare Verde” e “Mamurra” saranno a completa disposizione della cittadinanza per fornire informazioni utili e dettagliate sulla raccolta differenziata. Si potranno conferire gratuitamente: rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, giocattoli, portavaligie, biciclette, damigiane, carrozzine), RAEE (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile scariche, toner e farmaci scaduti.
La giornata ecologica del mese di settembre si svolgerà eccezionalmente la seconda domenica del mese, per non intralciare i festeggiamenti sacri che interesseranno la zona del conferimento il prossimo fine settimana.

Fonte: Comune di Formia 

