Fiuggi: successo ed emozioni per gli eventi natalizi

Le festività natalizie e di fine anno appena concluse - ha dichiarato il presidente Confcommercio Lazio Sud Fiuggi Maria Vittoria Necci, nel tracciare un bilancio - sono state un felice momento per la cittadina turistica, che ha visto soddisfatti gli ospiti per l'accoglienza ricevuta sia da parte degli imprenditori, che da parte dell'Amministrazione. La sinergia tra le forze e la politica del fare hanno avuto successo, contro il pessimismo.

Il Natale a Fiuggi, in queste festività appena concluse, ha regalato tante belle emozioni. Tra gli eventi proposti, apprezzatissima dai cittadini e dai turisti è stata l'iniziativa siglata Confcommercio Lazio Sud Fiuggi, di installare, con la collaborazione dei commercianti e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, la filodiffusione di canti natalizi, le cui note hanno risuonato per tutta la durata delle festività, creando un'atmosfera che in città non si respirava da tempo.

Ufficio Stampa Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Sud