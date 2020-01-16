Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Lavori per la segnaletica orizzontale

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Lavori per la segnaletica orizzontale
A seguito delle indicazioni degli uffici comunali, in merito alle attività di realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale su tutto il territorio, per implementare la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e automobilisti, si stanno effettuando, in questi giorni, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Marconi e via Firenze, unitamente ad altre zone delle parte alta del capoluogo. Nei prossimi giorni, gli addetti al servizio si sposteranno anche nella parte bassa della città, soprattutto in prossimità dell'ingresso alle scuole e agli altri edifici pubblici.

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Consiglio dei giovani: un mese per presentare le liste

Articolo Successivo

Fiuggi: successo ed emozioni per gli eventi natalizi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023