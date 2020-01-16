Frosinone, Lavori per la segnaletica orizzontale

A seguito delle indicazioni degli uffici comunali, in merito alle attività di realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale su tutto il territorio, per implementare la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e automobilisti, si stanno effettuando, in questi giorni, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Marconi e via Firenze, unitamente ad altre zone delle parte alta del capoluogo. Nei prossimi giorni, gli addetti al servizio si sposteranno anche nella parte bassa della città, soprattutto in prossimità dell'ingresso alle scuole e agli altri edifici pubblici.

Fonte: Comune di Frosinone