Giovedì 16 gennaio sospensione idrica in alcuni Comuni per lavori di manutenzione
di Redazione
13/01/2020
Si comunica che per lavori di manutenzione programmata, giovedì 16 gennaio dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00 (salvo imprevisti) si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcune zone dei seguenti Comuni:
- Aquino: intero territorio comunale
- Arce: intero territorio comunale
- Castrocielo: tutta la parte bassa e zona Casilina ad eccezione centro storico
- Ceprano: intero territorio comunale ad eccezione delle zone fornite dal serbatoio Colle Musillo (via Colle Musillo – via Sterpara – via San Manno – via Ponte Rotto – via Pozzillo – via Colle Zampagna – via Cese – via Colle Zangrisi – via Elci – via Colle Sape – via Serole – via Moricino – via Molre – via Colle Frattuccio)
- Colfelice: intero territorio comunale
- Fontana Liri: tutta la parte bassa del Comune
- Roccasecca: via Montello – zona stazione e parte bassa del Comune
- Piedimonte San Germano: intero territorio comunale
- Pontecorvo: intero territorio comunale ad eccezione delle fraz. Sant’Oliva e Tordoni
- Villa Santa Lucia: tutta la parte bassa del Comune
Fiuggi: successo ed emozioni per gli eventi natalizi
Frosinone, Cinque milioni per le opere pubbliche