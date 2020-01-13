Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Giovedì 16 gennaio sospensione idrica in alcuni Comuni per lavori di manutenzione

Redazione Avatar

di Redazione

13/01/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Giovedì 16 gennaio sospensione idrica in alcuni Comuni per lavori di manutenzione
Si comunica che per lavori di manutenzione programmata, giovedì 16 gennaio dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00 (salvo imprevisti)  si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcune zone dei seguenti Comuni:
  • Aquino: intero territorio comunale
  • Arce: intero territorio comunale
  • Castrocielo: tutta la parte bassa e zona Casilina ad eccezione centro storico
  • Ceprano: intero territorio comunale ad eccezione delle zone fornite dal serbatoio Colle Musillo (via Colle Musillo – via Sterpara – via San Manno – via Ponte Rotto – via Pozzillo – via Colle Zampagna – via Cese – via Colle Zangrisi – via Elci – via Colle Sape – via Serole – via Moricino – via Molre – via Colle Frattuccio)
  • Colfelice: intero territorio comunale
  • Fontana Liri: tutta la parte bassa del Comune
  • Roccasecca: via Montello – zona stazione e parte bassa del Comune
  • Piedimonte San Germano: intero territorio comunale
  • Pontecorvo: intero territorio comunale ad eccezione delle fraz. Sant’Oliva e Tordoni
  • Villa Santa Lucia: tutta la parte bassa del Comune
Acea Ato 5 si scusa per i disagi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fiuggi: successo ed emozioni per gli eventi natalizi

Articolo Successivo

Frosinone, Cinque milioni per le opere pubbliche

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023