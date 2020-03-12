Caricamento...

Sora, Covid19: Disposte nuove misure

12/03/2020

Con Ordinanze Sindacali n. 476/2020 e 477/2020, in considerazione della Dichiarazione di Pandemia da COVID 19 da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e visti i Decreti del Presidente del Consiglio, sono state disposte le seguenti misure: chiusura al pubblico del cimitero comunale, dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020, garantendo comunque l’erogazione dei servizi di traporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un massimo di 15 persone. chiusura al pubblico del parco comunale "A. Valente", divieto di Accesso al suddetto parco, dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

Fonte: Comune di Sora

