Copagri Frosinone, Efficientamento energetico e aumento produttività: le nuove tecnologie nell’evento

L’iniziativa – spiega il presidente Fabrizio Neglia – rientra nel progetto a più ampio respiro della Copagri Fr-Lt che intende assistere e le aziende agricole e agevolare l’obiettivo del raggiungimento di una maggiore redditività che si può ottenere o aumentando i margini dei ricavi, cosa però molto difficile, oppure diminuendo i costi, strada questa sicuramente più praticabile. Il costo dell’energia o del carburante è una delle voci più rilevanti del bilancio delle aziende agricole. È proprio sulle spese che si può agire, e la nostra proposta in tal senso ci porta ad avere anche un’agricoltura ecosostenibile con i fattori fondamentali di redditività, efficientamento energetico e ambiente.

Sistemi di pompaggio fotovoltaico, sistemi fotovoltaici per tetti, sistemi di accumulo. Questi i temi al centro dell’incontro organizzato da Copagri Frosinone- Latina, a favore delle imprese, con gli ingegneri della società Giva che hanno illustrato le novità del settore. Sono stati numerosi gli imprenditori agricoli ciociari a prendere parte all’evento che si è tenuto nella sala conferenze di Via Armando Fabi, sede della confederazione dei produttori agricoli, guidata dal presidente Fabrizio Neglia. Durante l’incontro i tecnici hanno sottolineato quanto sia diventato oggi fondamentale ottimizzare i consumi per migliorare le linee produttive delle proprie attività. In primo luogo è dunque necessario fare un’analisi del fabbisogno di energia delle aziende, un monitoraggio specifico e preciso, per poi intervenire con le nuove tecniche oggi a disposizione, trovare una soluzione cucita su misura per le esigenze delle imprese, creando così risparmio economico e impulso alla produzione. Ai sistemi rinnovabili è importante anche abbinare quelli di accumulo: