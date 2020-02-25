Caricamento...

Frosinone, Aumento dei prezzi dell'Amuchina e delle mascherine: Codici pronta a dare battaglia

Redazione

di Redazione

25/02/2020

Codici Frosinone è pronta a raccogliere le segnalazioni riguardo l'aumento indiscriminato dei costi di amuchina e mascherine. Una speculazione che il segretario provinciale avv. Giammarco Florenzani giudica inaccettabile:
E' vergognoso che in questi giorni, in piena emergenza, qualcuno pensi bene di aumentare in maniera indiscriminata i costi di amuchina e mascherine. Oltre che vergognoso potrebbe essere illecito.
L'associazione che difende consumatori e cittadini è pronta a dare battaglia:
Segnalateci i casi più eclatanti e provvederemo immediatamente a denunciarli a Guardia di Finanza e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il segretario Florenzani mette in guardia anche gli anziani sulle truffe porta a porta:
Diciamo a tutte le persone in là con gli anni di non accettare né firmare nulla che viene proposto da persone che vengono a bussare a casa spacciandosi per rappresentanti di aziende.
