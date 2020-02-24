Cassino, Reno De Medici: domani corteo e sit-in

Cercheremo di coinvolgere il Sindaco di Cassino – spiega Pasquale Legnante della Fistel Cisl – e le altre istituzioni affinché possano darci una mano in questa vertenza. Abbiamo bisogno di risposte veloci perché la cartiera non può rimanere ancora ferma visto che le commesse si stanno spostando altrove. Il nostro nemico ora è proprio il tempo e la speranza è che la magistratura faccia il proprio corso il più velocemente possibile.

La manifestazione si è resa necessaria – afferma Patrizia Fieri della Slc Cgil – perché i lavoratori vogliono risposte veloci. Il lavoro sta sfuggendo via e abbiamo il bisogno che la magistratura ci dica in tempi brevi cosa ne sarà del destino dello stabilimento. Siamo ormai a due settimane dallo stop della produzione - sottolinea il segretario provinciale della Ugl Enzo Valente - e ancora non si hanno notizie riguardanti il presente ed il futuro dell'importante stabilimento, per questo vogliamo tenere alta l’attenzione attraverso questa manifestazione. Oggi la priorità è quella di ripartire e saremo altrettanti determinati affinché gli impegni presi dal Cosilam vengano rispettati, a cominciare dagli investimenti previsti dal cronoprogramma. Senza forzare ovviamente la mano – spiega Roberto Tersigni segretario provinciale Uil Comunicazione – chiediamo di sbloccare quanto prima la situazione dei depuratori per dare la possibilità ai lavoratori di riprendere l’attività e restituire loro tranquillità, visto che, assieme alle famiglie, stanno soffrendo un grave disagio.

Previsto per domani dalle 9 con partenza davanti il piazzale dell’ex ospedale De Posis di Cassino, un corteo dei lavoratori che raggiungerà il piazzale antistante la sede comunale della Città Martire. La manifestazione è stata organizzata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl:All'arrivo del corteo si terrà poi un sit-in da parte dei lavori e dei sindacati: