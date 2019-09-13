Frosinone, Torna Bimbincentro

natori!), la manifestazione realizzata dall’assessorato al centro storico, coordinato da Rossella Testa, si ripeterà sabato 21 settembre con un programma a cura dell’Aics Comitato di Frosinone (ore 16-20), con giochi del sorriso, ruba bandiera, salto con i sacchi e tanti altri. Sabato 28 settembre, sabato 5 ottobre e sabato 12 ottobre, invece, sarà presente il clown Nonno Cipollone (sempre dalle 16 alle 20).

Domenica 22 settembre, con X Print, tanti gonfiabili per divertirsi in tutta sicurezza (ore 10-13 e 16-20). Domenica 13 ottobre (ore 10-13) l’evento sarà a cura di Aics comitato di Frosinone, con tante occasioni di svago e socialità per i piccoli e… meno piccoli, mentre dalle 16 alle 20 spazio alle imperdibili occasioni di divertimento e aggregazione organizzate da X Print.

La programmazione dell’iniziativa coprirà i mesi di settembre e ottobre, fatta eccezione per il giorno del 29 settembre (causa contemporaneità dei festeggiamenti di S. Gerardo) e di domenica 6 ottobre (in concomitanza con il Mercatino della prima domenica del mese).

Dopo l’apprezzamento e la grande partecipazione con cui è stato accolto Bimbincentro, a luglio – ha dichiarato l’assessore al centro storico, Rossella Testa – l’amministrazione Ottaviani ha realizzato, con il supporto di Aics e X Print, un ricco calendario di eventi anche per i mesi di settembre e ottobre, nel corso delle isole pedonali già previste, per poter giocare, socializzare, passeggiare e divertirsi insieme. I valori del confronto e dell’incontro, infatti, rivestono un’importanza ancora maggiore nell’epoca che stiamo vivendo, in quanto collanti di una comunità vera e unita e non solo virtuale. Fonte: Comune di Frosinone

