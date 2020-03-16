Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

L’appello del segretario provinciale Ugl Frosinone: "Chiudere tutti gli stabilimenti ciociari, aperti solo quelli che producono beni di prima necessita"

Redazione Avatar

di Redazione

16/03/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
L’appello del segretario provinciale Ugl Frosinone:
Occorre chiudere tutte le fabbriche della Ciociaria che non siano quelle che producono beni di prima necessità perché la maggior parte di esse non è in grado di rispettare tutte normative emesse per garantire la salute dei lavoratori e per fermare il contagio.
Lo sostiene il Segretario Provinciale dell’UGL Frosinone Enzo Valente alla luce della decisione del Governo Conte di tenere aperti gli stabilimenti in grado di organizzarsi:
Apprezziamo le limitazioni imposte dell’esecutivo – spiega Valente – ma non bastano perché molte realtà industriali sono impossibilitate ad adeguarsi alle normative, essendo alle prese con difficoltà a reperire mascherine e mantenere le distanze tra un operaio e l’altro. Tra ciò che si dice in un tavolo di concertazione e quello che è realmente la realtà delle fabbriche c’è, purtroppo, un gap difficile da colmare. Lo vediamo tutti giorni dalle rimostranze che ci arrivano dai territori dove i nostri rappresentanti sindacali denunciano situazioni di insicurezza e paura. Perseverare sulla strada di voler tenere tutto in piedi rischia di procurare danni irreparabili. Se il grido d’allarme arriva dai governatori che conoscono territori, occorre prenderlo in considerazione.
Difficoltà dunque pratiche che appaio insormontabili:
Le mascherine non si trovano, gli spazi per stare lontani non ci sono nella maggior parte degli stabilimenti. Se dalle nostre parti succede come la Lombardia il sistema rischia il black out. La nostra idea – conclude il Segretario UGL Frosinone – è quella di tenere le aziende che producono beni di prima necessità e chiudere il resto e se questo non avverrà lo faremo noi. Qualche imprenditore della nostra provincia ha fermato la produzione in maniera autonoma facendo prevalere il buonsenso. C’è invece chi attinge agli interinali per sostituire i propri operai facendo un’operazione fuori da ogni logica.
   
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti del sindaco

Articolo Successivo

Frosinone, Allevatori e agricoltori in ginocchio per lo stop al conferimento del latte Danni anche al comparto ortofrutticolo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023