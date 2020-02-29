Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Sora, Fiuggi e Cassino, Ancora servizi straordinari di controllo del territorio

Redazione Avatar

di Redazione

29/02/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Sora, Fiuggi e Cassino, Ancora servizi straordinari di controllo del territorio
Nel corso dei servizi di controllo del territorio, predisposti nel pomeriggio di ieri dalla Questura, sono stati effettuati controlli straordinari da parte degli agenti dei Commissariati di Sora, Fiuggi e Cassino oltre che dalla Squadra Volante,  con l’ausilio del personale del Reparto Cinofili della Polizia di Stato, nel corso dei quali sono state identificate più di 100 persone e sono stati controllati 60 veicoli. Nel capoluogo particolare attenzione è stata posta alla zona  dello scalo ferroviario ed ai giardini contigui, dove maggiore si registra la presenza di sbandati ed assuntori di sostanze stupefacenti.  Sono stati  accompagnati in ufficio 10 extracomunitari per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale e a carico di sei di loro è stata disposta la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Frosinone per 3 anni, trattandosi di soggetti che avevano fatto sorgere sospetti sulla loro condotta e  risultano domiciliati in altre località. Anche due esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli di natura amministrativa.

Fonte: Questura di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Sindaci a confronto per l'emergenza sanitaria

Articolo Successivo

Castro dei Volsci, Presentato lo sportello antiusura

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021