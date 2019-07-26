Cassino, ll Parco Naturale dei Monti Aurunci tornerà ad avere una sede istituzionale decentrata nei locali dell’Historiale

Siamo ben lieti di ospitare e riattivare la convenzione con il Parco dei Monti Aurunci, la sede che nascerà all’Historiale sarà un punto di riferimento importante per la tutela e la promozione del territorio, ma anche per le tante amministrazioni locali. Per questo ringrazio il presidente Delle Cese e il direttore De Marchis”,

Quella che si riattiva è una proficua collaborazione con il Comune di Cassino, per la promozione e la tutela dell’ambiente sul territorio. Ci tengo a sottolineare - ha spiegato il presidente Delle Cese - che la collaborazione istituzionale è più fluida, più veloce quando c’è grande stima nei confronti degli amministratori locali, ed è quella che abbiamo nei confronti del sindaco Salera, che ringrazio per la disponibilità.

La riapertura della sede decentrate a Cassino - ha aggiunto proprio il direttore De Marchis - consentirà al Parco di rafforzare sul territorio cassinate il servizio di vigilanza e le attività di promozione ed al comune di rilanciare le attività e le proposte intorno al Monumento Naturale di Montecassino punto di interesse ed attrazione senza pari nel sud Lazio.

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci tornerà ad avere una sede istituzionale decentrata a Cassino nei locali dell’. E’ questa l’importantissima novità frutto del rinnovato accordo tra l’ente Parco e il Comune di Cassino. Giovedì mattina si è svolto un sopralluogo congiunto tra il Sindaco di Cassino, il Presidente Parco dei Monti Auruncie il direttore del Parco dei Monti Aurunci. I riscontri sono stati positivi al pari della volontà degli enti che hanno stabilito un cronoprogramma che porterà alla nuova apertura entro settembre.ha dichiarato il sindaco di Cassino Salera.Il cronoprogramma verrà seguito in prima persona dal direttore del Parco Giorgio De Marchis.