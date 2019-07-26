Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Cassino, ll Parco Naturale dei Monti Aurunci tornerà ad avere una sede istituzionale decentrata nei locali dell’Historiale

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cassino, ll Parco Naturale dei Monti Aurunci tornerà ad avere una sede istituzionale decentrata nei locali dell’Historiale
Il Parco Naturale dei Monti Aurunci tornerà ad avere una sede istituzionale decentrata a Cassino nei locali dell’Historiale. E’ questa l’importantissima novità frutto del rinnovato accordo tra l’ente Parco e il Comune di Cassino. Giovedì mattina si è svolto un sopralluogo congiunto tra il Sindaco di Cassino Enzo Salera, il Presidente Parco dei Monti Aurunci Marco Delle Cese e il direttore del Parco dei Monti Aurunci Giorgio De Marchis. I riscontri sono stati positivi al pari della volontà degli enti che hanno stabilito un cronoprogramma  che porterà alla nuova apertura entro settembre.
Siamo ben lieti di ospitare e riattivare la convenzione con il Parco dei Monti Aurunci, la sede che nascerà all’Historiale sarà un punto di riferimento importante per la tutela e la promozione del territorio, ma anche per le tante amministrazioni locali. Per questo ringrazio il presidente Delle Cese e il direttore De Marchis”,
ha dichiarato il sindaco di Cassino Salera.
Quella che si riattiva è una proficua collaborazione con il Comune di Cassino, per la promozione e la tutela dell’ambiente sul territorio. Ci tengo a sottolineare - ha spiegato il presidente Delle Cese - che la collaborazione istituzionale è più fluida, più veloce quando c’è grande stima nei confronti degli amministratori locali, ed è quella che abbiamo nei confronti del sindaco Salera, che ringrazio per la disponibilità.
Il cronoprogramma verrà seguito in prima persona dal direttore del Parco Giorgio De Marchis.
La riapertura della sede decentrate a Cassino - ha aggiunto proprio il direttore De Marchis -  consentirà al Parco di rafforzare sul territorio cassinate il servizio di vigilanza e le attività di promozione ed al comune di rilanciare le attività e le proposte intorno al Monumento Naturale di Montecassino punto di interesse ed attrazione senza pari nel sud Lazio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pontecorvo, Proclamazione lutto cittadino

Articolo Successivo

Frosinone, Interventi alla rete idrica

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023