Frosinone, Interventi alla rete idrica

ì, dunque, fino al termine dei lavori, sono istituiti i seguenti divieti in Corso della Repubblica, nel tratto compreso tra via Alcide De Gasperi e via Fratelli Bragaglia: divieto di sosta, con rimozione, per tutti i veicoli dalle ore 8:00 fino alle ore 17:00; divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 9 alle 17; inversione del senso di marcia in via Fratelli Bragaglia dalle ore 9 fino alle ore 17. A causa, inoltre, degli interventi di video ispezione sulla rete idrica in viale Roma, sempre da parte dell’Ato Frusinate, sarà istituita dalle ore 7.30 di martedì 30 luglio fino al termine dei lavori, la circolazione a senso unico alternato, in viale Roma.

Infine, da venerdì 26 luglio fino al termine dei lavori, limitatamente alla fascia oraria 7.30-17.30, è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Ponte La Fontana, dall’intersezione con viale Roma a scendere verso il largario limitatamente al lato destro.

A causa dei lavori di sostituzione della condotta idrica che la Società ATO Frusinate dovrà effettuare in corso della Repubblica da lunedì 29 luglio, la Polizia locale di Frosinone ha emesso apposita ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare assicurando, così, lo svolgimento in sicurezza delle operazioni previste; il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale Cap. Giancarlo Tofani. Da luned

Fonte: Comune di Frosinone